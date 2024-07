Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024)5 LUGLIOORE 18.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A12TARQUINIA CODE ALTEZZA CERVETERI LADISPOLI VERSO CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA PISANA E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E PONTINA E TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD SULLA A1NAPOLI CODE ALTEZZA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE NAPOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E APRILIA VERSO LATINA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULL’AURELIA CODE DA TORRIMPIETRA A VALCANNETO VERSO CIVITAVECCHIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.