Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 18:45 (Di venerdì 5 luglio 2024) Viabilità 5 LUGLIO 2024 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A12 Roma TARQUINIA CODE ALTEZZA CERVETERI LADISPOLI VERSO CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA PISANA E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA A1 Roma NAPOLI CODE ALTEZZA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E APRILIA VERSO LATINA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULL’AURELIA CODE DA TORRIMPIETRA A VALCANNETO VERSO CIVITAVECCHIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 18:15 - 00 DI DOMENICA 7 LUGLIO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. LO SCIOPERO COINVOLGE ANCHE IL GRUPPO DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE INIZIA ALLE 21. 00 DI SABATO 6 E TERMINA ALLE 21. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER INCIDENTE AL KM 6+500 TRA SETTECAMINI E BARRIERA ROMA EST DIREZIONE TIVOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E APRILIA VERSO LATINA INFINE, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 17:45 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER INCIDENTE AL KM 6+500 TRA SETTECAMINI E BARRIERA ROMA EST DIREZIONE TIVOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E APRILIA VERSO LATINA INFINE, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 17:15 - 30 E FINO A 30 MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE. 00 DI SABATO 6 E TERMINA ALLE 21. VIABILITÀ 5 LUGLIO 2024 ORE 15. 00 DI DOMENICA 7 LUGLIO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE LA PROTESTA COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL IN REGIONE, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER INCIDENTE AL KM 6+500 TRA SETTECAMINI E BARRIERA ROMA EST DIREZIONE TIVOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULL’AURELIA PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE TUSCOLANA INFINE, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20. romadailynews
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