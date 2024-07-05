Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 17:15 (Di venerdì 5 luglio 2024) Viabilità 5 LUGLIO 2024 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER INCIDENTE AL KM 6+500 TRA SETTECAMINI E BARRIERA Roma EST DIREZIONE TIVOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULL’AURELIA PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE TUSCOLANA INFINE, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20.30 E FINO A 30 MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 16:30 - 00 DI SABATO 6 E TERMINA ALLE 21. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE LA PROTESTA COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL IN REGIONE, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL. LO SCIOPERO COINVOLGE ANCHE IL GRUPPO DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE INIZIA ALLE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 15:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER INCIDENTE AL KM 6+500 TRA SETTECAMINI E BARRIERA ROMA EST DIREZIONE TIVOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULL’AURELIA PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE TUSCOLANA INFINE, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 12:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 00 DI SABATO 6 E TERMINA ALLE 21. 00 DI DOMENICA 7 LUGLIO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE LA PROTESTA COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL IN REGIONE, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL. VIABILITÀ 5 LUGLIO 2024 ORE 1220 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA MAESTRINI, IN DIREZIONE LATINA LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE LE RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA PONTINA, IN ESTERNA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CODE A TRATTI, MA PER TRAFFICO INTENSO DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA INFINE, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20. romadailynews
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