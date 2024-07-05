Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 12:30 (Di venerdì 5 luglio 2024) Viabilità 5 LUGLIO 2024 ORE 1220 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA MAESTRINI, IN DIREZIONE LATINA LA CIRCOLazioNE è REGOLARE LE RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI DALLA Roma-FIUMICINO ALLA PONTINA, IN ESTERNA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CODE A TRATTI, MA PER TRAFFICO INTENSO DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA INFINE, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20.30 E FINO A 30 MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 11:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI, IL TRAFFICO NON è Più BLOCCATO, CODE LOCALIZZATE AL MOMENTO TRA FROSINONE E CECCANO, IN DIREZIONE NAPOLI PER UN INCIDENTE CHE SI è VERIFICATO SULA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA MAESTRINLATINA CI SONO RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO CODE IN INTERNA DALL’ARDEATINA ALLA PONTINA E IN ESTERNA CODE DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA PONTINA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE-FIUMICINO DA SABATO 6 A MARTEDÌ 9 LUGLIO, SI EFFETTUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE TRA ORTE E MONTEROTONDO GLI INTERVENTI COMPORTANO VARIAZIONI, CANCELLAZIONI E CORSE CON BUS PER ALCUNI TRENI REGIONALI SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A ROCCA D’EVANDRO DALLE ORE 23. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 10:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO BLOCCATO IN A1, SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI PER UN VEICOLO IN FIAMME SIAMO TRA FROSINONE E CEPRANO, CODE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA PER TRAFFICO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA E Più AVANTI ALTRE CODE TRA LAURENTINA COLOMBO SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA SULL’AURELIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA ROMA-FIUMICINO RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA NEWTON, VERSO L’EUR, CIRCOLAZIONE REGOLARE INFINE, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ 5 LUGLIO 2024 ORE 09. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CIRCOLAZIONE REGOLARE DA TOR CERVARA A TOGLIATTI Più AVANTI DA FIORENTINI A PORTONACCIO CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, NEI DUE CASI, IN DIREIZONE TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, CODE IN DIMINUZIONE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA NEWTON, VERSO L’EUR PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI STESSA SITUAZIONE, AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI INFINE SULL’AURELIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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