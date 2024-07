Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024)5 LUGLIOORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA TOR CERVARA A TOGLIATTI, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST ALTRO INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA MA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA DALLA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE, DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA ANCHE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20.30 E FINO A 30 MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE NEL TERRITORIO DICAPITALE LA PROTESTA COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DATPL IN, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL.