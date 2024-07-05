Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 08:45 (Di venerdì 5 luglio 2024) Viabilità 5 LUGLIO 2024 ORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA TOR CERVARA A TOGLIATTI, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST ALTRO INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA MA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA DALLA Roma-FIUMICINO ALL’OSTIENSE, DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA ANCHE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20.30 E FINO A 30 MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE NEL TERRITORIO DI Roma CAPITALE LA PROTESTA COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DA Roma TPL IN Regione, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 08:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN ENTRATA A ROMA SI SONO FORMATE CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCOROD A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE SI RALLENTA POI SULLA STATALE PONTINA DACASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA TUTTO IN DIREZIONE ROMA SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA DA TOR CERVARA A FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST INFINE, SUL RACCORDO ANULARE AUTO IN CODA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ 5 LUGLIO 2024 ORE 07. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN ENTRATA A ROMA SI SONO FORMATE CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCOROD A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE SI RALLENTA POI SULLA STATALE PONTINA DACASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA TUTTO IN DIREZIONE ROMA SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA DA TOR CERVARA A FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST INFINE, SUL RACCORDO ANULARE AUTO IN CODA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 4 luglio 2024 ORE 20,20 claudio veloccia PERCORRENDO IL TRATTO AUTOSTRADALE A1 ROMA NAPOLI PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA NODO A 24 ROMA TERAMO E DIRAMAZIONE ROMA SUD DIREZIONE NAPOLI PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA BARRIERA ROMA SUD E TOMNTEPORZIO DIREZIONE A1 ROMA NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTENRA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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