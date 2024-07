Vaticano Monsignor Viganò scomunicato | accusato di scisma

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il Dicastero per la Dottrina della Fede halatae sententiaeCalo Mariadel delitto di. "Ieri, 4 luglio", si legge, "il Congresso del Dicastero per la Dottrina della Fede si è riunito per concludere il processo penale extragiudiziale a carico di mons. Carlo Mariadel delitto riservato di".