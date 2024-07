Vanessa Hudgens e Cole Tucker sono diventati genitori con una polemica

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 5 luglio 2024)e il marito, il giocatore di baseballda poco, ma la star di High School Musical ha criticato il modo in cui i giornali di gossip hanno dato la notizia della nascita. La coppia, sposata dallo scorso dicembre, non ha infatti comunicato ancora nulla sui rispettivi social, tanto che non si conosce neppure il sesso del bebè, ma la notizia del parto non è sfuggita ai tabloid, in particolare a TMZ, i cui paparazzi hanno immortalatomentre lasciavano l’ospedale di Santa Monica, in California, lo scorso 3 luglio, giorno che, peraltro, coincide anche con il compleanno di lui. La star ha postato una storia su Instagram, poi repostata anche dal marito, in cui ha deciso di esprimere il proprio disappunto verso il trattamento riservato dai fotografi del magazine americano.