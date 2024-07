Università | Damiani Fi ‘per Bernini diritto allo studio non slogan ma fatti concreti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Crescono i beneficiari e gli importi per le borse diuniversitarie. Nell?anno accademico 2022-2023, in, il numero delle borse dirispetto all?anno accademico 2021-2022 è aumentato di oltre 19mila unità, con un aumento del loro valore medio salito di oltre mille euro. E questo grazie all?impegno e al lavoro del ministro dell?e della ricerca, Anna Maria. Per questo governo ilnon è unomaconcreti”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Dario. L'articolo(Fi),nonmaCalcioWeb. .