Ultime Notizie Roma del 05-07-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano per il lavoro Medio Oriente in primo piano pronti di bombardamenti a nord della striscia di Gaza alle truppe italiane Hanno continuato a colpire uccidendo almeno 6 persone prendo diverse incivili nonostante ledi una ripresa dei colloqui per il cessate il fuoco a nord-est di Raffa diversi veicoli corazzati sono entrati nella città proseguono i negoziati Adobe Summit amasse ebola intanto gli Stati Uniti hanno distrutto due navi degli utili nel Mar Rosso neutralizzato un sito radar rappresentavano una minaccia imminente dicono dallo Us Central Command andiamo nel Regno Unito Trionfo laborista nelle lezioni sarà maggiore assoluta e chi è starmer sarà premier in Italia ha promesso di formare entro oggi il governo che l’abbiamo fatta il cambiamento inizia ora il partito laburista è cambiato è pronta servire il nostro paese ha detto sta nel secondo quanto riportato il partito laburista torna dopo 14 anni ad occupare downing Street in Italia Chicco forti al centro di un’indagine della procura di Verona secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano un detenuto in carcere tuo padre hai parlato a lungo con l’ex velista Trentino condannato negli Stati Uniti per omicidio ed estradato in Italia 18 maggio scorso ha confidato che porti gli avrebbe chiesto di contattare esponenti di andrangheta per zittire Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio oltre a una terza persona il garante dei detenuti avrebbe avvisato Travaglio sarebbe stato poi direttore del Fatto Quotidiano a segnalare tutto ai PM la notizia dell’indagine sulla conferma Corriere della Sera dal capo della procura Raffaele Tito il fascicolo aperto e contro ignoti perché non è stato ancora individuato il reato scrive Corriere.