Ufficiale Davide Nicola è il nuovo allenatore del Cagliari | il comunicato

(Di venerdì 5 luglio 2024) E’il sostituto di Claudio Ranieri al. La conferma è arrivata direttamente dal club attraverso un. “è ildel: il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione. Piemontese di Vigone (nato a San Giovanni di Luserna, provincia di Torino, il 5 marzo 1973), porta con sé una lunga e solida esperienza nel mondo del calcio italiano, maturata prima da calciatore e poi in panchina. Genoa, Torino e Ternana, tra le altre, sono le squadre in cui ha militato nel ruolo di difensore, chiudendo al Lumezzane. Proprio qui inizia anche la sua carriera dasfiorando subito i play-off di Serie C. Si trasferisce poi al Livorno, in Serie B, e al primo colpo è promozione nella massima serie attraverso i play-off.