Ucraina | Orban a Mosca da Putin sfida all' Ue Adnkronos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 lug. () -dopo Kiev. E' nella capitale russa il premier ungherese Viktorche afferma di voler usare il semestre di presidenza dell'Ue, iniziato lunedì, per promuovere una pace negoziata in. Ei leader europei. Martedì scorso Orbán, 'amico' di, era stato a Kiev, per la sua prima missione nella capitaledall'inizio, il 24 febbraio del 2022, dell'invasione russa dell'. Qui il premier ungherese ha chiesto al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di valutare un cessate il fuoco. Kiev non è disposta a scendere a compromessi . Da Budapest parlano di "missione di pace". E' atteso il colloquio con il leader russo Vladimir. La visita aè la prima di un leader europeo da quando il cancelliere austriaco Karl Nehammer si recò nella capitale russa nell'aprile del 2022.