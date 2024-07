Traffico Roma del 05-07-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità iniziati i lavori di sostituzione dei Binari tranviari sulla circonvallazione Gianicolense sul ponte Garibaldi durante questi lavori chiusi sulla circonvallazione Gianicolense i varchi per l’inversione di marcia proseguono i lavori di riqualificazione sulla sopraelevata della tangenziale est e ricordiamo che sono chiusi il l’ingresso in tangenziale da via Prenestina è l’uscita di via Casilina in direzione del Pigneto per il dissesto del manto stradale ancora chiusa via Ardeatina tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese delle due direzioni In collaborazione con Luce Verde infomobilità