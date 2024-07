Tour de France 2024 Remco Evenepoel | Non avevo forato poi ho spinto al massimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024)rispetta il pronostico alde. Il belga della Soudal-Quick Step ha messo la sua impronta su questa Grande Boucle, strappando il successo nella cronometro della settima tappa e riuscendo a limare anche un po’ di margine da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) comunque secondo, e diventando anche uno degli uomini ad aver vinto in tutti e tre i Grandi Giri. “Volevo iniziare forte – ha affermato il campione del mondo della specialità ai microfoni specializzati – la salita è stata più dura di quanto pensassi, mentre la discesa era veloce e tecnica, bisognava spingere molto. Mi sono davvero divertito in questa crono“. Ovviamente il pensiero va anche a quanto avvenuto nel finale, in cui sembrava avere un problema tecnico: “Credevo di aver, ad un certo punto sembrava lo fosse.