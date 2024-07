Terracina Spiagge attrezzate per persone fragili e con disabilità l’annuncio dell’assessora Norcia

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 5 luglio 2024)– «L’attenzione per lee per i disabili è per la nostra Amministrazione una priorità, e per questo lavoriamo costantemente in sinergia con le varie associazioni confrontandoci con chi vive questa realtà, che ci consente di offrire i servizi migliori e più adeguati». Così l’Assessora alle Politiche Sociali Saraha commentato L'articolopere conTemporeale Quotidiano. .