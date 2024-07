Svimez Bianchi | Altro che vuoto a perdere il Mezzogiorno è un’area ricca di opportunità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024) “I dati2023 hanno fatto vedere che il Sud può crescere anche più del Centro-Nord e in particolare va segnalato che tra 2019 e 2023, nella fase post Covid, la regione più dinamica d’Italia è stata la Puglia. Questo vuol dire che il Sud non è un, ci si può investire e si può riprendere a fare investimenti con l’obiettivo di mantenere i giovani in questo territorio”. Lo ha detto il direttore generale di, Lucaa margine dell’incontro organizzato a Barletta intitolato “, industria, Europa” e inserito nella seconda giornata di studi dedicata ad Alfredo Reichlin. “Io credo – ha aggiunto – che bisogna trasmettere al Paese l’interpretazione del Sud come area dellepiù che del disagio e questo grazie alle imprese grazie e ai talenti che ci sono”.