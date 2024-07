Sulla moda pulita possiamo permetterci di dare lezioni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sorseggia un caffè seduto al tavolino del bar del centro di Milano in posa plastica: abito Armani color sabbia, occhiali dalla montatura sottile, fisico snello di chi riesce a trovare il tempo per Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.