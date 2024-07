Studentesse Usa violentate due fermati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 5 luglio 2024) 18.12 Dueamericane in vacanza a Siracusa sono statedopo essere state attirate in una trappola da due ragazzi,un 18enne e un 19enne,che sono stati arrestati dalla Mobile. Le ragazze hanno denunciato l'accaduto e i giovani sono ora accusati di violenza sessuale aggravata. Le violenze,a Ortigia,sarebbero avvenute tra mercoledì e giovedì notte.Secondo quanto ricostruito,le ragazze sarebbero state avvicinata con una scusa e indotte a dividersi,per poi essereseparatamente in luoghi diversi.