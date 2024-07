Stop ai migranti in Ruanda e più tasse | le prime mosse di Starmer

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024)al piano per portare iirregolari ine piùai ricchi e sui capitali. Il premier laburista Keirdopo la vittoria alle elezioni in Gran Bretagna ha ricevuto l'incarico da Re Carlo III di formare il governo e ha presentato le misure in programma nei primi 100 giorni a Downing Street. Fra i primi provvedimenti in agenda l'eliminazione del "Piano", il conservatori per trasferire gli immigrati illegali in Africa promosso dal governo di Rishi Sunak ma che ora sarà definitivamente abbandonato. Tra le misure economiche c'è già attesa per la prima legge di bilancio del governo, che la Cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, presenterà in Parlamento a ottobre. Annunciato un aumento della tassazione ai redditi più alti ma anche l'introduzione dell'Iva sulle scuole private, stretta fiscale sugli extraprofitti delle aziende energetiche e misure contro i "no dom", i domiciliati all'estero che non paganonel Regno Unito.