Starmer vara il governo | chi sono i ministri scelti dal premier

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Per la prima volta una donna sarà cancelliere Keirildopo il trionfo dei laburisti alle elezioni in Regno Unito. Ilannuncia la sua squadra dopo aver ricevuto l'incarico da Re Carlo III. Il primo ministro britannico ha nominato Angela Rayner vicee Segretario di Stato per la riorganizzazione delle attività, .