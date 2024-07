Starmer nomina Angela Rayner vicepremier in Gran Bretagna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Subito 2 nomine femminili in posizioni chiave come prime scelte del nuovo governo laburista britannico del premier Keir. Si tratta di Rachel Reeves, figura moderata del Labour indicata come si prevedeva daa capo del super ministero economico in veste di cancelliera dello Scacchiere (prima donna destinata a questo ruolo, con residenza al numero 11 di Downing Street); nonché della vice leader laburista, esponente della working class più orientata a sinistra, che diventa. Fra i ministri entranti convocati per primi a number 10 pure Pat McFadden, già capo della macchina elettorale del Labour. .