Sportivi sexy e firmati | i look delle vip per l’allenamento

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non ci sono scorciatoie, le chiavi per avere un fisico al top sono due: corretta alimentazione e allenamento. Lo sanno bene le vip, che col corpo ci lavorano. Oltre a mettere i giusti alimenti nel piatto, le famose di casa nostra si dedicano con assiduità all’attività fisica. In palestra o all’aria aperta, le possibilità sono tantissime. Loro pubblicano le training session su Instagram, per la gioiafollower, che prendono anche spunto di sporty. A tutto colore Justine MatteraLo sport è (o almeno dovrebbe essere) un momento di allegria per il corpo e per la mente. Allora perché non abbigliarsi con tonalità accese? Sono tante le vip che si buttano sulle nuance frizzanti. Ciclista entusiasta, Justine Mattera si dedica anche al running.