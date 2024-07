Sport e parità di genere | il ruolo dei media

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Razzante* Alle Olimpiadi di Parigi del 1900 parteciparono 22 donne e 975 uomini, alle Olimpiadi di Parigi in programma dal 26 luglio all’11 agosto parteciperanno 5250 donne e 5250 uomini. Ecco perché si parla di “Olimpiadi della”. Tuttavia, sarebbe azzardato considerare concluso il percorso verso le pari opportunità nel mondo dello: permangono squilibri e discriminazioni ai danni delle donne. Il mondo deipuò dare un prezioso contributo, narrando in modo corretto gli eventiivi. Se n’è parlato ieri in Università Cattolica in occasione di un evento organizzato dalla partnership del progetto 100esperte (Osservatorio di Pavia, associazione GiULiA e Fondazione Bracco), in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, l’ALMED dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione Milano Cortina 2026.