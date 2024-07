Smart City Italia 2024 Segui in diretta l' evento del Foglio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 luglio 2024) Idee per una nuova agenda sulle. Partendo da questi temi ilorganizza una giornata per ragionare sul presente e sul futuro delle nostre città , con uno sguardo ottimistico su algoritmi e rivoluzioni possibili, sulla sostenibilità , sull’acqua, sulla tecnologia e sull’innovazione. Venerdì 5 luglio dalle 9.30 alle 12.30 nella Sala delle Colonne presso la sede di Banco BPM via San Paolo 12, Milano.