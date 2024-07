Servizio civile Candidature on line fino al 15 luglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Scade il 15, alle 14, il termine per candidarsi al bando delRegionale, compilabile on, accedendo alla piattaforma HeliosERGiovani. L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII offre sedici posti disponibili nei territori delle province di Bologna, Modena, Forlì-Cesena e Rimini, così suddivisi: dieci posti nelle province di Bologna e Modena per il progetto ’Un’altra occasione regionale 2024’, quattro nelle province di Forlì-Cesena e Rimini per il progetto ’Insieme per crescere’ e infine due posti nella provincia di Forlì-Cesena per il progetto Vari@bility. Possono partecipare al bando ragazzi e ragazze, tra i diciotto e ventinove anni compiuti, per dedicarsi ad attività di supporto e accompagnamento a minori ed adulti in condizioni di fragilità psico-sociale.