Serie C Now 2024-25 svelato il nuovo pallone

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn altro passo verso il prossimo campionato: ildellaC NOW-25 è statoda Lega Pro ed Erreà Sport tramite i rispettivi canali social. Modernità e cura dei dettagli, ma anche tradizione e impatto estetico, è quanto riesce a trasmettere il vero protagonista della prossima stagione sportiva, che rotolerà ogni settimana in sessanta città e in diciannove regioni d’Italia. Il, caratterizzato da un’estetica minimalista, presenta un fondo bianco che mette in risalto le sue linee nette. A catturare l’attenzione è una linea diagonale distintiva, che si snoda attraverso la superficie con tre tonalità distintive: blu, verde petrolio e rosso. Questa combinazione di colori non solo esalta la bellezza del, ma ne sottolinea anche l’originalità e la cura del design.