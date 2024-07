Serie A lista allenatori 2024 2025 | l’elenco completo squadra per squadra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una girandola di. Lasta nascendo sotto una vera e propria rivoluzione nelle panchine della massimaitaliana. Solo poche squadre confermeranno i tecnici della passata stagione: tra queste c'è l'Inter campione d'Italia con Simone Inzaghi che inizierà il quarto anno sulla panchina nerazzurra ed è anche in odore di rinnovo di contratto. Confermati anche Daniele De Rossi e Luca Gotti. Per il resto poche certezze e tanti ribaltoni. In questo pezzo andremo aggiornando ogni qualvolta che ci sarà un annuncio ufficiale e si andrà completando il puzzle delle panchine.ATALANTA: Gian Piero Gasperini (scadenza) BOLOGNA: Vincenzo Italiano (scadenza 2026) COMO: Cesc Fabregas (scadenza non ufficializzata) CAGLIARI: Davide Nicola (scadenza 2026 con opzione per rinnovo) EMPOLI: Roberto D'Aversa (scadenza 2026) GENOA: Alberto Gilardino (scadenza 2026) FIORENTINA: Raffaele Palladino (scadenza 2026) INTER: Simone Inzaghi (scadenza) JUVENTUS: Thiago Motta (scadenza 2027) LAZIO: Marco Baroni (scadenza 2026) LECCE: Luca Gotti (scadenza 2026) MONZA: Alessandro Nesta (scadenzacon opzione per rinnovo annuale automatico) MILAN: Paulo Fonseca (scadenza 2027) NAPOLI: Antonio Conte (scadenza 2027) PARMA: Fabio Pecchia (scadenza) ROMA: Daniele De Rossi (scadenza 2027) TORINO: Paolo Vanoli (scadenza 2026) UDINESE: Kosta Runjaic (scadenza contratto non ancora ufficializzata) VENEZIA: Eusebio Di Francesco (scadenza 2026) VERONA: Paolo Zanetti (scadenzacon opzione per rinnovo)