Se non fosse per il bellissimo e celebre neo tutti penserebbero che quella nella foto è la figlia Kaia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 5 luglio 2024) Per celebrare il ventesimo compleanno della sua linea di prodotti skincare e haircare, Cindy Crawford si lancia in un audace sfida con la se stessa di 30 anni fa e oltre. Bellezza anti-age: i cinque segreti beauty di Cindy Crawford X Il post su Instagram, in cui è sorprendentemente uguale alla, è anche un invito a prendersi cura della propria immagine accettando il tempo che passa.