San Giuliano Milanese incidente tra moto e furgone | morto centauro 22enne

(Di venerdì 5 luglio 2024) Milano, 5 luglio 2024 – Tragico, questa mattina intorno alle 7, a San: unciclista di 22 anni ha preso la vita scontrandosi con un, lungo la provinciale 164. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma per ilnon c’è stato nulla da fare. Mentre la conducente del, 36 anni, è stata portata in ospedale, non è grave. Sul posto anche la Polizia locale, che si sta occupando di ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. .