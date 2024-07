Samsung Galaxy Ring 2 | Brevetto negli USA anticipa il successore?

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di venerdì 5 luglio 2024)2: ilgià in lavorazione?si prepara a presentare ilZ Flip6 e Z Fold6 al prossimo evento Unpacked a Parigi, in programma per il 10 luglio al Museo del Louvre. In quell’occasione, vedremo anche il lancio diWatch7, Watch Ultra, Buds3 Pro e. In attesa dell’arrivo del nuovo dispositivo per ? .