Salvini contro Ursula von der Leyen | Il bis in Commissione Ue? Come insistere con un allenatore scarso sperando arrivi in Champions

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Chiedere alla von der, che è causa di una parte dei problemi di questi cinque anni, di risolvere i problemi che lei stessa ha contribuito a causare, ècon unche ti ha fatto retrocedere,che ti porti in. La vedo complicata”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteoha commentato la nomina della prossima presidente dellaeuropea, dal palco di ‘Forum in masseria’ in corso a Manduria, nella tenuta di Bruno Vespa, attaccandovon der. “Se lanasce malepare stia nascendo, non ha vita lunga ed è un problema per tutto il continente. Far nascere unaforzatamente nei tempi e nei modi e nei numeri,un sentimento evidente in Francia, Germania, Spagna e Italia, vuol dire non fare l’interesse del continente, Aver deciso a tavolino, spartendosi le posizioni apicali, prima di un voto in Francia è irrispettoso e sintomo di debolezza e disperazione”, ha continuato, sottolineando che “per far partire laserve un presidente e non so se gli stessi Popolari e Socialisti nel segreto dell’urna scriveranno il nome della von der”.