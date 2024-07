Ryanair | ' Super-crescita in Calabria dopo stop addizionali'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024)preannuncia "un piano dipotenziata" in"con più voli"che "la lungimirante decisione della Regionedi abolire l'addizionale municipale dagli aeroporti di Lamezia Terme, Reggioe Crotone, a partire dal primo agosto". E avverte le altre regioni: "È giunto il momento che tutte le Regioni, ma in particolare la Sicilia e la Sardegna, aboliscano questa tassa regressiva"la decisione della- dice il ceo, Eddie Wilson, la compagnia "non vede l'ora di annunciare, nelle prossime settimane, unapotenziata sia per l'inverno 24 che per l'estate 25 per la, con maggiore connettività interna essenziale e turismo in entrata". E aggiunge: "È giunto il momento che la Sardegna e la Sicilia seguano l'esempio positivo dellaabolendo questa tassa regressiva, che viene ingiustamente riscossa su tutti i passeggeri.