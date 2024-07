Rinnovo Kvara l’agente è a Milano | è pronto a fare al Napoli una richiesta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ilditskhelia è al centro del chiacchiericcio mediatico attorno al. Spunta lachevuole rivolgere a De Laurentiis. Quello del futuroè uno dei caldi di questa bollente estate. Il giocatore georgiano resta al centro del progetto azzurro e c’è grande curiosità su quelle che saranno le decisioni che lo stesso numero 77 prenderà da qui a breve. Ilsta lavorando per cercare di convincerea restare e lo sta facendo mettendo sul piatto una proposta davvero importante. Come riportato da ‘Il Mattino’, in queste ore anche Mamuka Jugeli, agente del giocatore, è arrivato ae le parti si stanno parlando per provare trovare una quadra definitiva. Aurelio De Laurentiis ha fatto la sua offerta, ora tocca al giocare ed il suo entuourage valutare attentamente cosa, spunta l’idea delper ilLa proposta c’è ed è importante: il club partenopeo ha messo sul piatto unda 5 milioni di euro a stagione, a scalare con bonus e premi, e con una clausola rescissoria stile Osimhen.