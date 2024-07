Rimini donna si getta dal tetto con il figlio di sei anni | morti sul colpo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dramma a, dove questa mattina unasi è lanciata daldi un condominio di cinque piani, con in braccio ildi sei. Entrambi sonosul. È successo in via delle Piante, località San Giuliano. Sul posto la Squadra Mobile die il commissario capo Marco Masia. Non vi sarebbero dubbi sull'intento suicida delle, perché la polizia ha trovato un biglietto scritto da lei. Ignote, per ora, le motivazioni del gesto estremo.