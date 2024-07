Riforme | Barelli ' Forza Italia dalla parte del Quirinale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "E' impossibile non condividere le parole del presidente Mattarella. La dinamica tra maggioranze e opposizioni deve essere sana e improntata al rispetto ed è con questo spirito che affrontiamo passaggi importanti e delicati come lecostituzionali e la separazione delle carriere". Così Paolo, presidente del gruppo dialla Camera, in una intervista a La Stampa commenta il richiamo del Capo dello Stato sul funzionamento della democrazia e il rischio di un'autorità senza limiti. "Inper fortuna non c'è alcuna dittatura, men che meno delle minoranze. Certo, sarebbe meglio se non si limitassero all'ostruzionismo presentando migliaia di emendamenti fotocopia o scatenando disordini in aula come è capitato recentemente, ma il giudizio spetta agli elettori.