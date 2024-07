Riconversione ecologica | il governo sta svendendo l’unica fabbrica controllata dallo Stato che fa autobus

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 5 luglio 2024) L'Industria Italianapotrebbe essere rilanciata producendo bus elettrici e mezzi per la mobilità collettiva, ma il ministero dell'Economia preferisce svendere le sue quote e l'altro socio pubblico, Leonardo, investire in armi. Sindacati e movimenti ecologisti propongono un piano industriale alternativo. .