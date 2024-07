Resta impigliata alla teleferica e precipita | chi era Margherita Lega morta davanti a marito e figli

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 5 luglio 2024), 41 anni, èmentre si trovava in vacanza con la famiglia in valle Anzasca, nel Verbano Cusio Ossola. È caduta in un dirupo dopo essere rimastain unasulla quale stava caricando i bagagli. Originaria della provincia di Piacenza, da qualche anno viveva a Fiavè, in Trentino. .