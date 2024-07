Ranking ATP Sinner sicuro di rimanere n 1 dopo Wimbledon E al momento Alcaraz è dietro Zverev

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Jannikgià con la vittoria nell’ATP 500 di Halle era certo di restare numero 1 del mondo anche al termine del torneo del Grand Slam che si sta giocando a, sull’erba outdoor britannica. L’azzurro, però, sta mantenendo oltre i 2000 punti il proprio margine su tutti gli inseguitori. Avendo giocato un turno in più,edhanno incamerato 100 punti in più rispetto a Djokovic,e Medvedev: l’azzurro vanta ora 2110 punti di vantaggio su Novak Djokovic, divario incolmabile per il serbo, che domani potrà incamerarne ulteriori 100 in caso di successo. Al, però, il numero 3 del mondo, seppur soltanto in maniera virtuale, è il teutonico Alexander, il quale ha scavalcato, dovendo difendere meno punti, lo spagnolo Carlos, ora al quarto posto delATP, mentre è già certo di restare numero 5 in classifica, nella peggiore delle ipotesi, il russo Daniil Medvedev.