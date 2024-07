Rai si riparte con il toto nomi per il Cda A palazzo Chigi ma non Giorgia qualcuno vuole Pugnalin Ad della Rai al posto di Rossi RaiNews24 | Cdr all' attacco

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato contro la procedura per le candidature al cdaRai da parte del Parlamento e restituito la palla al Tar senza chiedere l'anticipo sul pronunciamento fissato per il 23 ottobre. In particolare il Consiglio di Stato ha ritenuto che non vi sia .