Rai | Barelli Fi ‘industria culturale più importante del Paese non la mettiamo in crisi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “La Rai è l’industriapiùdel nostrocon il canone più basso d’Europa. Non deve essere messa in crisi. Se è possibile abbassare il canone ragioniamoci, trovando i soldi per le coperture, che non possono essere reperite con nuove tasse ai cittadini. Come ha detto Urbano Cairo ‘ridurre il canone per aumentare la pubblicità sembra una cosa confusa'”. Così, in una intervista a La Stampa, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo, intervenendo sulla richiesta di Salvini di aumentare la pubblicità della Rai. L'articolo Rai:(Fi),piùdel, non lainCalcioWeb. .