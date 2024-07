Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 5 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 luglio 2024)di, 5Questa sera, venerdì 5, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l’omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana. 18 mesi, la bimba è morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa, da sola, per sei giorni. In vista del processo d’Appello, per la donna, condannata all’ergastolo, la difesa ha annunciato la richiesta di una nuova perizia psichiatrica: riuscirà a dimostrare che Diana era incapace di intendere e volere, quando ha lasciato da sola la bambina? Al centro della puntata, anche la vicenda di Saman Abbas, la ragazza uccisa a 18 anni nelle campagne di Novellara, fra il 30 aprile e il 1° maggio 2021.