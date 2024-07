Probabili formazioni Portogallo-Francia | quarti di finale Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ledi, match valevole per ididi, in programma alle 21.00 di venerdì 5 luglio. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento dopo una vittoria sofferta: i transalpini l’hanno spuntata con il Belgio grazie ad un autogol neldi Vertonghen, mentre ilha avuto addirittura bisogno dei calci di rigore per superare una stoica Slovenia. La partita sarà trasmessa in diretta per gli abbonati sui canali Sky Sport e in chiaro su Rai Due, mentre lo streaming sarà disponibile su NOW, Sky Go e Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco invece i focus sulle scelte dei due CT, Roberto Martinez e Didier Deschamps.