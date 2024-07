Presentato il Manifesto Innovation & Communities | mettere al centro le persone per rendere sostenibile il progresso

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Loiero: “Prevista una strategia nazionale per l’AI e uno stanziamento di 1 miliardo di euro per investimenti in capitale di rischio di PMI nel settore” Roma, 5 luglio 2024.. Come le tecnologie possono migliorare la vita dellee delle comunità” il, promosso da Q8 Italia, azienda energetica che garantisce la mobilità .