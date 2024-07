Preolimpico basket Gianmarco Pozzecco | Girata poco la palla e abbiamo avuto troppa fretta Ora vogliamo vincere con la Lituania

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’Italnon ha mai amato i percorsi lineari e in discesa, ma quasi sempre nei grandi appuntamenti si è trovata a dover affrontare cammini in salita e pieni di ostacoli. Anche ildi San Juan ne è la conferma, con gli azzurri sconfitti dai padroni di casa di Porto Rico per 80-69 e costretti così a giocare la semifinale contro la temuta. Doveva essere il match che avrebbe potuto dare la qualificazione a Parigi 2024 ed invece è quello che può permettere alla squadra didi restare ancora viva. Proprio il CT azzurro ha commentato la partita di ieri, partendo da un’analisi degli avversari, trascinati da un incredibile Josè Alvarado da 29 punti: “Prima di tutto voglio fare i complimenti al Portorico per l’ottima partita e per l’ambiente incredibile chetrovato qui al palazzetto.