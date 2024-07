Premio Microfono d’oro | riconoscimento speciale a Pionati

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) – Tanti i protagonisti e tantissime le ‘voci note’ premiate oggi nella sala della Protomoteca in Campidoglio, in occasione della 14ma edizione del” che celebra ogni anno le eccellenze della radiofonia italiana, sia pubblica che privata.Nel centenario della nascita della radio unal direttore dei GR Rai e di Radiouno Francesco, occasione per un bilancio e qualche anticipazione per il futuro. “Il nostro obiettivo -ha detto- è sempre lo stesso : informare, approfondire, intrattenere con intelligenza e garbo come ci impone la nostra natura di servizio pubblico. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo cercando un mix tra i programmi che rappresentano le nostre radici (centrale l’informazione sportiva) e qualche novità che dia una scossa e avvicini i più giovani al mondo della radio”.