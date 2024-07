Preghiera a Maria 5 luglio | una apparizione particolare della Sacra Famiglia

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il santuarioMadonna dell’Asinello è costruito nel luogo in cui la Vergine è apparsa, per chiedere ravvedimento e conversione agli abitanti del paese. All’interno del santuario, si trova un altare proprio dedicato alla Madonna dell’Asinello, in memoria dell’avvenimento straordinario, e dell’immagine che ritraein una scena moltoquanto suggestiva. Questi è custodito L'articolo, 5: unaproviene da La Luce di. .