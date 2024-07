Portogallo-Francia giallo pesante per Palhinha | diffidato salta l’eventuale semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arriva unnella parte finale dei tempi regolamentari di, valida per i quarti di finale di Euro 2024., infatti, si ritrova costretto a commettere fallo su Mbappé, meritandosi l’ammonizione da parte dell’arbitro Michael Oliver. Non unindifferente, per i lusitani, dato che il centrocampista erae, quindi, salteràperSportFace. .