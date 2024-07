Porti Autorità Palermo e Comune firmano accordo operativo

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) – L’di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale e ildihanno firmato unche discende dall’quadro siglato l’11 novembre del 2022, in cui si individuavano gli ambiti di intervento diinteresse in modo da disciplinare congiuntamente i lavori per la rigenerazione urbana del waterfront di .