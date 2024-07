Piove a Wimbledon Nessun problema per Sinner e Paolini situazione diversa per Fognini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Brutte notizie sul fronte meteorologico a Londra. La pioggia rischia infatti di stravolgere completamente il programma odierno a2024, che prevede lo svolgimento di 16 match di terzo turno tra singolare maschile (parte alta del tabellone) e femminile (parte bassa) oltre a tanti incontri di doppio maschile, femminile e misto. L’inizio delle partite sui campi secondari (quelli privi del tetto), previsto inizialmente alle ore 12.00 italiane, è già slittato in attesa di un miglioramento delle condizioni. Purtroppo però le proiezioni meteo non sono molto incoraggianti e c’è il rischio di giocare pochissimo, mentre ovviamente non ci sono problemi per i match pianificati sul centrale e sul Court 1. In chiave azzurra dunque si preannuncia una giornata molto lunga per Fabio, collocato come primo match sul campo 16 contro lo spagnolo Roberta Bautista Agut con in palio un posto agli ottavi.