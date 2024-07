Pioli Al Ittihad ancora NESSUNA FIRMA per l’ex Milan | la SITUAZIONE e le ULTIME NOTIZIE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 5 luglio 2024)notizia sull’arrivo di Stefanoe Arthur Theate all’Alin Arabia Saudita. LeSembrava fatta sia per Stefanoche per Arthur Theate all’Al. L’allenatore exe il difensore centrale del Rennes, con un passato in Italia al Bologna, non hannoto alcuni contratto. Secondo Fabrizio Romano, la .