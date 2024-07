Piano Mattei Vaccarono CEO Multiversity | Pronti a collaborare su un piano di formazione digitale per lo sviluppo dell' Africa e la qualificazione dei migranti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Tra vent'anni, secondo le stime'ONU, la popolazione del continenteno raggiungerà i 2 miliardi e mezzo di abitanti. Questo significa che una quantità enorme di persone avrà bisogno di servizi essenziali come sanità e istruzione. Parallelamente, l'Europa sta affrontando un inverno demografico. Uno scenario che renderà ancora più rilevante l'immigrazione per i mercati occidentali poiché dovranno sopperire alla mancanza di forza lavoro e sostenere il proprio sistema economico e previdenziale.” È quanto ha dichiarato il CEO di, Fabio, intervenendo al panel “e Global Gateway” del Forum in Masseria, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa e Comin & Partners, in corso in questi giorni a Manduria.