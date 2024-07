Pd | Orlando ' trasformarlo nel partito che ha avuto successo alle elezioni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Abbiamo vinto perché abbiamo dato l'idea di un, valorizzando gli amministratori e parlando contemporaneamente a mondi esterni. Il nostronon somiglia ancoraliste che abbiamo fatto, è diverso da quello che ha. Il punto è come lo trasformiamo in una cosa che somigli a quello che haeuropee". Lo ha detto il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andreanel suo intervento alla Direzione Pd. .